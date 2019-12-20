Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma, mağarada kaçak define kazası yaptıklarını tespit ettiği 15 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma, mağarada kaçak define kazası yaptıklarını tespit ettiği 15 kişiyi gözaltına aldı.


İznik İlçssi Mahmudiye köyünde 35 metre derinlikteki bir mağara da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan Jandarma timleri, bölgede konuşlanarak kaçak kazı yapılan bölgede inceleme yaptı. Ekipler, ipuçlarından yola çıkarak, mağarada kaçak kazı yaptıklarını tespit ettiği 15 kişiye ulaştı. Farklı adreslerde yakalanan 15 define avcısı karakola götürülerek gözaltına alındı. İfadeleri alınan 15 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek. - BURSA

Jandarma, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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