Bursa'da definecilere suçüstü - Son Dakika

Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek ile birlikte 1 adet av tüfeğine el konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bu kafede menüden servise her şey çok özel