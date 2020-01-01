Bursa'da definecilere suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da definecilere suçüstü - Son Dakika

Bursa'da definecilere suçüstü

6 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bursa'da definecilere suçüstü, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.


Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İsmetiye Mahallesi ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.


Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek ile birlikte 1 adet av tüfeğine el konuldu.


Suçüstü olarak yakalanan E. A., F. A., İ. K.ve A.S isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BURSA

Büyükorhan, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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