Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı - Son Dakika

Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı

25.01.2021 14:22

- Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı 2 traktörü çalan hırsız üçüncüsünü çalarken yakalandı Bursa'da 2 traktör çalan hırsız üçüncüsünü çalarken yakalandı.

- Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı

2 traktörü çalan hırsız üçüncüsünü çalarken yakalandı

BURSA - Bursa'da 2 traktör çalan hırsız üçüncüsünü çalarken yakalandı. O anlar kameralara yansırken, şüphelinin ifadesinde, "Kaçak definecilik yapmak için çaldığını" itiraf ettiği öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen traktör hırsızlığının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek çalınan traktörlerin merkez Osmangazi ilçesine getirildiğini tespit etti. Şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, traktörü ise sahibine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli Hakan B.'nin emniyetteki ifadesi şaşkına uğrattı. Hakan B., traktörleri satmak için değil, kaçak definecilik yapmak için çaldığını iddia etti. Ayrıca zanlının geçmiş yıllarda kaçak define avcılığı ve hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı
Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı
Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı
Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı

Hisarcık, Traktör, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da definecilik yapmak için traktör çalarken yakalandı - Son Dakika


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