Bursa'da dehşet anları kamerada...Kör saçmalar yaşlı adamı öldürüyordu - Son Dakika

Bursa'da dehşet anları kamerada...Kör saçmalar yaşlı adamı öldürüyordu

Bursa'da sabah namazına gitmek için evden çıkan yaşlı adam silahlı çatışmanın ortasında kalarak yaralandı.

Bursa'da sabah namazına gitmek için evden çıkan yaşlı adam silahlı çatışmanın ortasında kalarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

Olay, sabah 05.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Maksem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah namazını kılmak için Maksem'deki evinden, Ulu Cami'ye gitmek için çıkan 63 yaşındaki Hüseyin Ç. bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaşlı adam olay yerinde devriye gezen mahalle bekçileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, motosiklette sokağın başına gelen iki kişi sokaktan çıkan otomobildeki kişi tarafından pompalı tüfekle kovalandı. Öfkeli adam tüfeği peş peşe ateşledi. Zanlı otomobiliyle kaçarken, alacak verecek yüzünden arasında husumet bulunan motosikletteki kişiler yara almadan olay yerinden uzaklaştı.

Açılan ateş sonucu yoldan geçen yaşlı adam vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Aşağıya doğru koşarak yardım isteyen yaşlı adamı o sırada devriye gezen mahalle bekçileri fark ederek ilk tedavisini yaptı. Yaralı adam olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam karnına, koluna, eline ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

O anları anlatan Hüseyin Ç., " Her zamanki gibi evimden çıkarak Ulu Camiiye sabah namazına gidiyordum. O sırada önden motosiklet üzerinde bulunan iki kişi hızla geçti. Arkasından bir kişi ise pompalı tüfekle ateş ediyordu. Ben de sesleri duyunca arabanın arkasına saklandım.Fakat pompalı tüfekten çıkan saçmalarla, kolumdan, karnımdan, elimden ve bacağımdan yaralandım. Aşağıya doğru koşarak yardım istedim. O sırada bekçiler gördü ve ambulansı aradı. Devlete güveniyorum adalet yerini bulacak buna inanıyorum ve o kişilerden şikayetçiyim" dedi.

Güvenlik kameralarından yola çıkan polis zanlı ile kaçan kişilerin kimliğini tespit ederek yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

(İHA)

Osmangazi, Sabah, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dehşet anları kamerada...Kör saçmalar yaşlı adamı öldürüyordu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:31:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da dehşet anları kamerada...Kör saçmalar yaşlı adamı öldürüyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]