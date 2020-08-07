Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu - Son Dakika

Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu

Bursa'da dehşet anları kamerada.

Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu

Hemşire ablasını dokuz yerinden bıçaklayan şüphelinin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

14 yaşındaki kuzenin önünde bıçakladı o anlar kameralara yansıdı

Oğlu Cemal Gürkan Gülbakan: '

-"Annem yaralara baskı yapın, oraya tampon yapın demesi üzerine hayatta"

BURSA - Bursa'da kızdığı hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan kardeşin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı. O anları ise oğlu ve o sırada öfkeli kardeşi 14 yaşındaki çocuğun gözü önünde etkisiz hale getiren komşusu anlattı. Oğlu Cemal Gürkan Gülbakan; ' Annem yaralara "baskı yapın, oraya tampon yapın" demesi üzerine hayatta" dedi. Hemşirenin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en birinci katında meydana geldi. Daha önceden de ablasını ve çocuklarını tehdit eden kardeş Mustafa B. ablası Zübeyde Gülbakan'nin yaşadığı evin kapısına dayandı. Zübeyde Gülbakan o sırada dışarıda olan çocuklarının geldiğini düşünerek kapıyı açtı.

Kapıyı açar açmaz Mustafa B. elindeki bıçakla ablasını farklı yerlerinden bıçaklamaya başladı. O sırada evde bulunan 14 yaşındaki yeğeni balkona çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı. Sesleri duyan komşuları ve sokaktaki esnaf hemen yukarı çıkarak olaya müdahale etti.

Şüpheli Mustafa B. yukarı gelen komşuları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Zübeyde Gülbakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Dün annesinin bıçaklandığı sırada dışarıda olan oğlu Cemal Gürkan Gülbakan olayın psikolojik sorunlardan kaynaklı olmadığını belirterek, " Daha önceden bizim eve gelmişti. Bizi açık açık tehdit etti. Polisi aradım bize dilekçe yazmanız lazım dediler. Bizde bunun üzerine dilekçe yazdık ve şikayette bulunduk. Bunun üzerine ortadan kayboldu. Bundan yaklaşık 2 ay önce tekrardan böyle birşey oldu bayram öncesi, konu tekrardan kapandı. Ama dün ben yokken kardeşim 14 yaşındaki o da evdeydi. O sırada diğer yeğenlerim de oradaydı onların gözleri önünde kapıyı açar açmaz annemin üzerine saldırmış. Direk öldürme niyetiyle gelmiş ama Allah'ın izniyle başaramadı. Annemin çok şükür şuan ki durumu iyiye gidiyor. Babam öldükten sonra anneme çok baskı yapmaya başladı. Babam 2017 senesinde vefat etti. Ondan sonra sen işte başını örteceksin kapanacaksın bundan sonra bizim namusumuzsun. Bu tarzda konuşmaya başladı. Ama burada herkes bilir, annemin hiç bir zaman öyle birşeyi yoktu. Zaten geriye iki kişi kaldık ben ve kız kardeşim. Kendisi de Antalya'da kepçe operatörlüğü yapıyor. Sürekli yerleri değişiyor zaten" dedi.

" Annem yaralara baskı yapın, oraya tampon yapın demesi üzerine hayatta"

Olayda en büyük şanslarının erken müdahale edildiğini belirten Gürkan Gülbakan, " Annemin hemşire olması ve soğuk kanlı olması ve o sırada evde bulunanlara sürekli "orama baskı yapın, oraya tampon yapın" demesi üzerine hayatta. Tabi sonrasında Uğur Yılmaz olay yerine gelip şahsı etkisiz hale getirmese şu an ne annem, ne teyzem, ne kız kardeşim nede yeğenlerim o sırada evde bulunan dört küçük çocuk hayatta olmayacaklardı" dedi.

" İnsana olan şiddete karşıyız, hele kadına şiddet olunca kendimi tutamıyorum"

O sırada çığlık seslerini duyarak yukarı çıkarak şüpheliyi etkisiz hale getiren komşuları Uğur Yılmaz ise o anları anlattı. Yılmaz, "Dün ofisin önünde otururken, yukarıdan çığlıklar duydum. Apartmana girdiğimde birinci katta bir kadının üzerine bir adam oturmuş bıçaklıyordu. Yanında bir kadın daha vardı, durdurmaya çalışıyordu. Olayı anlamadan Allah'ın verdiği güçle bıçaklayan adamı aldım, duvara itekledim. Daha sonra kesici aleti elinden aldım. Şahsı kontrol altına aldıktan sonra apartman sakinlerine polis ve ambulans çağırmalarını söyledim. Bu sırada bir daha saldırmaya yöneldi. Bunun üzerine şahsı apartman dışına çıkardım ve yere yatırdım. Ayağımla boynuna bastırdım kaçmasın diye. Şüpheliye, sakinleştikten sonra neden yaptığını sordum. 'Kardeşim yaptı' dedi. Etkisiz hale getirdikten sonra gelen polislere teslim ettim. Duyduğum kadarıyla Zübeyde abla 9 bıçak yarası almış. Karnında sıkıntı varmış. İnsana olan şiddete karşıyız, hele kadına şiddet olunca kendimi tutamıyorum"

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:14

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu - Son Dakika
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