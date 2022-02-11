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Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı - Son Dakika

Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı

11.02.2022 11:05
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı

Bursa'da lüks cipin hızla akan trafikte sol şeritte tersten gelmesi sonrası yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da lüks cipin hızla akan trafikte sol şeritte tersten gelmesi sonrası yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Lüks cipin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Şubat gece saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzeri Bursa istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Ersel Atmaca 16 BK 039 otomobili ile Mudanya yolundan Bursa istikametine giderken, aynı yolda en sol şeritte ters yönden gelen G.C.'nin kullandığı 16 MDS plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken, otomobil içerisinde bulunan Ersel Atmaca sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Atmaca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Atmaca burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Mudanya-Bursa istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı. Kaza sonrası ters yönden gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan G C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, havanın yağışlı olduğu yolda hızla akan trafikte ters yönden hızla gelen cip, Bursa istikametine doğru yolda seyreden otomobile kafadan çarpıyor. Kazça sonrası iki araç da kullanılamaz hale gelirken, ortalığın savaş alanına döndüğü anlar görüldü. - BURSA

Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı
Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı

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Tragger, Mudanya, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da dehşet anları kamerada...Sol şeritte tersten geldi. faciaya yol açtı - Son Dakika
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