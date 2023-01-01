Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiye göre yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da dehşet! Cezaevinden çıkar çıkmaz 17 yaşındaki dini nikahlı eşine ve kayınvalidesine mermi yağdırdı - Son Dakika

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