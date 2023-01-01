Bursa'da dehşet! Cezaevinden çıkar çıkmaz 17 yaşındaki dini nikahlı eşine ve kayınvalidesine mermi yağdırdı - Son Dakika
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Bursa'da dehşet! Cezaevinden çıkar çıkmaz 17 yaşındaki dini nikahlı eşine ve kayınvalidesine mermi yağdırdı

01.01.2023 09:21

Bursa'da, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir şahıs, kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından, kayınvalidesini ise bacağından vurdu. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirilirken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 2. Erguvan sokakta meydana gelen olayda, yılbaşına dakikalar kala silahlı yaralama gerçekleşti.

EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M. E. eşine ve kayınvalidesine dehşeti yaşattı. M.E. kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından kayınvalidesini Birgül E. ise bacağından vurarak yaraladı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiye göre yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dehşet! Cezaevinden çıkar çıkmaz 17 yaşındaki dini nikahlı eşine ve kayınvalidesine mermi yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da dehşet! Cezaevinden çıkar çıkmaz 17 yaşındaki dini nikahlı eşine ve kayınvalidesine mermi yağdırdı - Son Dakika
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