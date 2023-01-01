Bursa Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 2. Erguvan sokakta meydana gelen olayda, yılbaşına dakikalar kala silahlı yaralama gerçekleşti.
Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M. E. eşine ve kayınvalidesine dehşeti yaşattı. M.E. kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından kayınvalidesini Birgül E. ise bacağından vurarak yaraladı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiye göre yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da dehşet! Cezaevinden çıkar çıkmaz 17 yaşındaki dini nikahlı eşine ve kayınvalidesine mermi yağdırdı - Son Dakika