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Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

12.09.2021 09:28

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada Bursa'da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar havada uçuştu.

Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan bazıları baygınlık geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme sebebiyle çıkan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavgadan hırsını alamayan taraflar birbirlerine demir çubuklar ve sopalarla saldırdı. Kavga anları trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Yaşanan kavgada vücuduna darbe alan bir şahıs baygınlık geçirip yanında bulunan motosiklete tutunmak isterken yere düştü. Hemen kendine gelen şahıs ayağa kalkıp kavga etmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen iki grup araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada
Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada

Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'da demir çubuklu yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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