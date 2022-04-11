Bursa'da demir yüklü tırın devrildiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde, hareket halindeki bir tırın devrildiği ve motosikletle seyreden bir kişinin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Samet B. (32) idaresindeki 10 DAS 47 plakalı demir yüklü tır, çevre yolu Topkapı mevkiinde sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bu sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü ise devrilen tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Samet B'yi İznik Devlet Hastanesine götürdü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tırın motosikletli sürücünün geçişinin hemen ardından devrildiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.