Bursa'da denetim yapan ekiplere mukavemet gösteren şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve ekiplere mukavemet gösteren şahıslar gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

Acemler uygulama noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, 16 AAP 189 plakalı aracı durdurdu. İzin belgesi soran ekipler, şahsın konuşmalarından araçtakilerin alkollü olabileceğini düşünerek, araçtan inilmesini istedi.

Sürücü Öner O. ve arkadaşı Ahmet T. alkol kontrolü yapmak isteyen ekiplere mukavemet göstererek alkol kontrolünü reddetti. Ekiplere hakaret ve küfür eden şahıslar, bir polise de yumruk atmaya çalıştı.

Olay yerine çok sayıda takviye ekibin gelmesiyle etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alındı.