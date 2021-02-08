Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

08.02.2021 07:36
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

BURSA'da ayağı taşa takılıp, yoldan geçen otomobilin önüne düşme tehlikesi geçiren kişi saniyelerle kurtuldu.

BURSA'da ayağı taşa takılıp, yoldan geçen otomobilin önüne düşme tehlikesi geçiren kişi saniyelerle kurtuldu. O an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Önceki gün saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bir iş yerinden elinde poşetlerle çıkan kişi, ayağının taşa takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, hızla gelen aracın son anda manevra yapmasıyla kurtuldu.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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