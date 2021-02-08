BURSA'da ayağı taşa takılıp, yoldan geçen otomobilin önüne düşme tehlikesi geçiren kişi saniyelerle kurtuldu. O an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Önceki gün saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bir iş yerinden elinde poşetlerle çıkan kişi, ayağının taşa takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, hızla gelen aracın son anda manevra yapmasıyla kurtuldu.
- Bursa
Kaynak: DHA
Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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