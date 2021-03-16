Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi - Son Dakika

Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi

16.03.2021 06:11
Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi, System.String[]

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı Avrupa Birliği dağılıyor mu? İngiltere'nin ardından Fransa'da da gündem 'Frexit' Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık
Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam Ahmet Çakar: Bana işkence yapsalar ben bu hakemi satmam         
01:01
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu         
00:38
Antalya'da lüks bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu Antalya'da lüks bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu         
00:01
Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor         
23:08
Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi         
19:26
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti         
09:38
İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti         
08:39
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 06:58:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei