Son Dakika Haberleri: Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinden uyuşturucu uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinden uyuşturucu uygulaması

1 saat önce

BURSA'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) işletmelerine ait terminallerde uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik uygulama yaptı.

Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinden uyuşturucu uygulaması, System.String[]
BURSA'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) işletmelerine ait terminallerde uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik uygulama yaptı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin şehre girebileceği güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, İDO ve BUDO'nun Mudanya'daki terminallerinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Rona, Galya ve Fırtına'nın da kullanıldığı uygulamada, feribotlardaki tüm araçlar denetlendi. 274 kişi ve 84 aracın sorgulandığı uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.


Mudanya, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Bana mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu" deyip arkadaşını öldüren gence müebbet talebi Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:26:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinden uyuşturucu uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]