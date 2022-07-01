Yağlı direkten bayram alma yarışı renkli görüntülere sahne oldu (2)

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.
Gemlik Limanı'ndaki etkinlikler sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na ve deniz şehitleri için denize çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yüzme, kano, flyboard ve yağlı direkten bayrak alma yarışları renkli görüntülere sahne oldu.
Yarışlarda dereceye girenlere altın hediye edildi.
Kutlamalara, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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