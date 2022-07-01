Gemlik Limanı'ndaki etkinlikler sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na ve deniz şehitleri için denize çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yağlı direkten bayram alma yarışı renkli görüntülere sahne oldu (2) - Son Dakika

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