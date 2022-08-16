Bursa'da boğulmak üzere olan kişiyi cankurtaranlar son anda kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da boğulmak üzere olan kişiyi cankurtaranlar son anda kurtardı

16.08.2022 09:19
Bursa'da boğulmak üzere olan kişiyi cankurtaranlar son anda kurtardı

Bursa'da denizde boğulmak üzere olan bir kişiyi cankurtaranlar son anda kurtararak karaya çıkardı.

Bursa'da denizde boğulmak üzere olan bir kişiyi cankurtaranlar son anda kurtararak karaya çıkardı.

Olay, Mudanya ilçesi Eşkel sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi denizde boğulmaya başlayarak çırpındı. Şahsın çırpındığını gören cankurtaranlar boğulan kişinin yanına giderek kıyıya çıkardı. Boğulan kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da boğulmak üzere olan kişiyi cankurtaranlar son anda kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da boğulmak üzere olan kişiyi cankurtaranlar son anda kurtardı - Son Dakika
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