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Bursa'da denizde ölü yunus bulundu

6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde ölü yunus bulundu.

Bursa'da denizde ölü yunus bulundu, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde ölü yunus bulundu.

Denizde hareketsiz haldeki yunusu görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki ölü balığı Arnavutköy Yat Limanı'ndan karaya çıkardı.

Ölü yunus, gömülmek üzere belediye ekipleri tarafından kepçeyle limandan alındı.

Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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