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Bursa'da denizden çıkanlar şaşırttı

28 dakika önce

Bursa'da denizden çıkan atıklar görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da denizden çıkanlar şaşırttı, System.String[]
Bursa'da denizden çıkan atıklar görenleri hayrete düşürdü. Su altında yapılan temizlikte kamyon dolusu lastik, kırık cam şişeleri ve kıyafetler çıktı.

Çevreci faaliyetlerini su altına da taşıyan Bursagaz Doğa Kulübü, su altı temizliği yapmak üzere Mudanya ilçesi sahiline indi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk olarak sahilde keşif yaptı. Su altında temizlenecek bölgeler için dalgıçlar tespit edilen bölgelere dalış gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayı vatandaşlarda meraklı gözlerle takip etti.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın sonunda denizden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Araç lastiğinden pet şişeye, kıyafetlerden kırık cam şişelerine kadar birçok atık sahilde sergilendi. Yapılan çalışmayı yakından takip eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, "Çevrenin korunması adına gereken bilincin sağlanması gerekiyor. Çocuklarımızdan başlayarak herkesin bu dünyaya sahip çıkmasını sağlamalıyız. Daha yaşanır bir hale gelmesi için mücadele etmemiz gerekiyor" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:12 Kaynak: İHA
Bursagaz, Mudanya, Bursa, Güncel
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