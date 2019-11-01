Bursa'da denize düşen otomobildeki kişi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen otomobildeki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, limanda çalışan Halil Durmuş (25) ve Emrah A'nın bulunduğu 16 ACH 154 plakalı otomobil, liman bölgesinde denize düştü. Emrah A, bu sırada araçtan atlayarak yaralandı.

Denize düşen otomobilde bulunan Durmuş, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarınca çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Durmuş'un cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emrah A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.