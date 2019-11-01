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Bursa'da denize düşen otomobildeki kişi öldü

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen otomobildeki kişi hayatını kaybetti, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da denize düşen otomobildeki kişi öldü, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen otomobildeki kişi hayatını kaybetti, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, limanda çalışan Halil Durmuş (25) ve Emrah A'nın bulunduğu 16 ACH 154 plakalı otomobil, liman bölgesinde denize düştü. Emrah A, bu sırada araçtan atlayarak yaralandı.

Denize düşen otomobilde bulunan Durmuş, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarınca çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Durmuş'un cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emrah A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Limandaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin hızlı şekilde denize doğru ilerlemesi, limanın kıyısındaki bariyere çarparak denize düşen araçtan Emrah A'nın atlama anı yer alıyor.

Gemlik, Emrah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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