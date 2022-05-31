Denize giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Denize giren çocuk boğuldu

31.05.2022 17:35

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kayıkhane bölgesindeki sahilde, arkadaşının denizde kaybolduğunu gören çocuğun haber vermesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sırasında bir vatandaş, kaybolan Cenk Ayhan'ı (14) görerek denizden çıkardı.

Ayhan'ın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesine hayatını kaybettiği öğrenildi.

Denize giren çocuk boğuldu
Denize giren çocuk boğuldu
Denize giren çocuk boğuldu
Denize giren çocuk boğuldu

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Kaynak: AA

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