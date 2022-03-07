Bursa'da depo alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da depo alev alev yandı

07.03.2022 23:42

Bursa'da depo alev alev yandı Bursa'da elektrik arazından kaynaklı çıkan yangında depo yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da depo alev alev yandı

BURSA - Bursa'da elektrik arazından kaynaklı çıkan yangında depo yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İznik ilçesi Sarıağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem Çakır (65)'a ait olan depoda elektrik arızasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu depo kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da depo alev alev yandı
Bursa'da depo alev alev yandı
Bursa'da depo alev alev yandı
Bursa'da depo alev alev yandı

YORUMLAR
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Ekrem Çakır, Yangın, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da depo alev alev yandı - Son Dakika


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