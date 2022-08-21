Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

21.08.2022 22:18
Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 3. Yuva Sokak'ta, evlerin yanında bulunan ve depo olarak kullanılan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çevredeki binalara sıçramaması için çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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Kaynak: AA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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