Ekiplerin çevredeki binalara sıçramaması için çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 3. Yuva Sokak'ta, evlerin yanında bulunan ve depo olarak kullanılan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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