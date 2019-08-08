Son Dakika Haberleri: Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı

1 saat önce

BURSA'da bir depoda çıkan ve bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı, System.String[]
BURSA'da bir depoda çıkan ve bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan bir güvercin ise yaralı kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak'taki iki katlı depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki tekstil atölyesine sıçradı. Atölyede bulunan kumaşların ve kimyasal maddelerin tutuşmasıyla alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği yangına 50 itfaiye eri, 10 itfaiye aracıyla dört bir yandan müdahale etti. İtfaiye ekipleri çevredeki iş yerlerinin çatılarına da çıkarak alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasına engel olmak için yoğun çaba sarf etti.
GÜVERCİN YARALI KURTARILDI
Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da fabrikada herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol etti. Alevlerin arasında kalan güvercin, ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Güvercin, bir vatandaş tarafından tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Osmangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşını alamadı, restoranı yaktı
Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor İstanbul'da aracın motoruna giren bir buçuk metrelik yılan büyük panik yaşattı Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:52:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]