Son Dakika Haberleri: Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı
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Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı

1 saat önce

Bursa'daki yangında depo ile tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı, System.String[]
Bursa'daki yangında depo ile tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak'ta depo olarak kullanılan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yandaki tekstil atölyesine de sıçrayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 10 yangın söndürme aracı ve 50 itfaiye eriyle müdahale etti.
Alevlerin sardığı 2 bina, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen binalarda yangın sırasında kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:34 Kaynak: AA
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