Bursa'da deponun duvarını delerek 90 bin liralık çay çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da deponun duvarını delerek 90 bin liralık çay çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Bursa'da deponun duvarını delerek 90 bin liralık çay çalan şüpheliler yakalandı

7 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir depodan çay hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Bursa'da deponun duvarını delerek 90 bin liralık çay çalan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir depodan çay hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Anadolu Mahallesi Şen Sokağı'ndaki deponun duvarını delerek içeri giren zanlılar, beşer kiloluk paketlerdeki 2 bin 190 kilogram çayı çalarak kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, 90 bin lira değerinde olduğu belirtilen çayı çalanların H.M, Z.Ü, O.P, Y.Ç, H.P, E.D. ve T.K. olduğunu belirledi.

Yakalanan E.D. ve T.K'nin, çayları sakladıkları deponun yerini göstermesi üzerine ekipler, ürünleri sahibine teslim etti.

H.P, E.D. ve T.K'yi gözaltına alan polis, diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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