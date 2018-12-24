Bursa'da Deprem
2 saat önce
Bursa'nın Kestel ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa
'nın Kestel
ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Bursa'nın Kestel ilçesi olduğu belirtildi.
Saat 09.08'de 2.5 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak açıklandı. Öte yandan, AFAD
'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.0 olarak bildirildi. AFAD'a göre deprem 9.39 km derinlikte gerçekleşti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:07 Kaynak: İHA
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