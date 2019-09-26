Bursa'da deprem paniği
1 saat önce
AFAD verilerine göre Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi.
AFAD Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:43 Kaynak: DHA
verilerine göre Silivri
açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Bursa
ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, okullarda bulunan öğrenciler tahliye edildi. İstanbul
'da Silivri açıklarında saat 14.00'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Uzun süre hissedilen deprem paniğe neden oldu. Binalarda bulunan vatandaşlar, sokağa çıktı. Kent genelinde telefon hatları kesilirken, yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar paniğe kapıldı. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi. Veliler, çocuklarını almak için okullara geldi.
- Bursa
AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 28 artçı hissedildi