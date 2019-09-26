Bursa'da deprem paniği

AFAD verilerine göre Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, okullarda bulunan öğrenciler tahliye edildi.

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 14.00'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Uzun süre hissedilen deprem paniğe neden oldu. Binalarda bulunan vatandaşlar, sokağa çıktı. Kent genelinde telefon hatları kesilirken, yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar paniğe kapıldı. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi. Veliler, çocuklarını almak için okullara geldi.

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Haber-Kamera Muammer İRTEM-Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY-Mehmet BULDUBURSA, (DHA)-

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