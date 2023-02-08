Bursa'da depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremzedelere yardım adı altında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli U.G'nin, Whatsapp üzerinden IBAN numarası paylaşarak deprem mağdurlarına maddi ve ayni yardım etme vaadiyle dolandırıcılık yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, şüphelinin kullandığı banka hesap numarasına bloke konulduğu ifade edilerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği kaydedildi.