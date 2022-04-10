SPOR Bursa'da derbi gerginliği - Son Dakika
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SPOR Bursa'da derbi gerginliği

10.04.2022 22:27

SPOR Bursa'da derbi gerginliğiBursa'da derbi gerginliğiMehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın taraftarları arasında olaylar yaşandı.

SPOR Bursa'da derbi gerginliği

Bursa'da derbi gerginliği

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi iki takımın taraftarları arasında olaylar yaşandı. Birbirlerine taş, sopa ve meşaleler atan taraftarlar, polis ekiplerinin müdahalesiyle ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Spor toto Süper Ligi'nin 32'nci haftasında karşılaşan Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesinde iki takım taraftarı karşı karşıya geldi. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukla kaldığı mahallede taraftarlar birbirlerine taş, sopa ve meşalelerle saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. bölgeye gelen pollis ekiplerinin müdahalesiyle taraftarlar ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Olaylarda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri tarafların tekrar karşılaşmaması için mahallede önlem aldı.

SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği
SPOR Bursa'da derbi gerginliği

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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