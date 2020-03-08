Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

İlçeden geçen Gökdere'nin kenarında, Maksem Köprüsü altında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Murat Yakut (25) olduğu belirlenen bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yıldırım, Gökdere, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"İtalya'dan geldim, koronavirüs kaptım" diyerek hastaneyi birbirine katan şahıs gözaltına alındı
Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:37:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]