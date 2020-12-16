Bursa'da dere yatağına beton döken işletmeye para cezası - Son Dakika

Ayrıca, alanda oluşan tahribatın giderilmesi için şirkete tebligat yapıldığı öğrenildi.

Araştırmalar sonucu, gerekli tedbirleri almayan işletmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, "Çevre Kanunu'na muhalefet" suçundan 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kirazlıyayla Mahallesi yakınından geçen Sarıyer Deresi'nin kollarından birinin yatağına beton dökülerek kurutulduğu şikayeti üzerine bölgede denetim yapıldı.

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