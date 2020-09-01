Bursa'da dere yatağına devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilde sıkışan sürücü Haluk K. ile Aslıhan A, Vedat G. ve Beyza T. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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