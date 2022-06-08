Dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

08.06.2022 07:01
Dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alacahırka Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla Abdal Murat Deresi'nin kenarına gelen İ.K, burada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre aşağı düştü.

Yaralanarak düştüğü yerde mahsur kalan İ.K'nin arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan İ.K, sağlık ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere yatağına düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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