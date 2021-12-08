Bursa'da dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu uzun uğraşlarla kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağındaki yaralı ayı yavrusu kurtarılarak tedavisine başlandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa- Ankara kara yolunun Mezit-11 mevkisinde, dere yatağına düşmüş ayıyı gören Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, durumu görevlilere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi, Jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yoğun yağış altında önce ayı yavrusuna ulaşan ekipler, yanına yaklaşıp yarasını kontrol etti. Hayvan, uzun uğraşlar sonucu dere yatağından çıkarıldı.

Ayağında yarası bulunan ve tedavisine başlanan ayının iyileşince doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.