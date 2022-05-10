Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

10.05.2022 20:28

Bursa'da, dereye düştükten sonra bir süre sürüklenen 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Bursa'da, dereye düştükten sonra bir süre sürüklenen 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Annesi Baotul Mohamed (34) ile Yıldırım ilçesi Irgandı Köprüsü yakınlarında dere kenarında gezen Suriye uyruklu Noora Ardromlı (5), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü ve sürüklendi.

Kızının suya düştüğünü gören anne de onun peşinden atladı. Bu sırada çevrede piknik yapan vatandaşlar tarafından kurtarılan anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen anne ve kızı yapılan kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.

Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

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Kaynak: AA

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