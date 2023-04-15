Baba ve kızı dereye düşerken boğuldu

BURSA'da, fotoğraf çekmek isterken dengesi kaybedip dereye düşen Esma Çiçek (38) ile kızını kurtarmak için dereye atlayan baba Mustafa Bolat (69), boğuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi kırsal Dağakça Mahallesi Şahinkaya mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan kızını ziyaret etmek için Bursa'ya gelen Mustafa Bolat ve kızı Esma Çiçek, Kaplıkaya Deresi kenarına gitti. Burada fotoğraf çekmek isteyen Esma Çiçek, iddiaya göre, dengesini kaybedip, suya düştü. Suya düşen kızının akıntıya kapıldığını gören baba Mustafa Bolat da suya atladı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerce yapılan arama- kurtarma çalışmasının sonucunda baba- kızın cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenleri sudan çıkarılan baba- kızın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.