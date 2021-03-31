Bursa'da deri eldiven dikim kursunu tamamlayan kursiyerler istihdam edilmeye başladı - Son Dakika

Bursa'da Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve İŞKUR desteğiyle istihdama yönelik yürütülen deri eldiven dikim kursunun ilk dönemi tamamlandı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler çeşitli firmalarda istihdam edilmeye başladı.

18 Ocak'ta açılan deri eldiven dikim kursunun ilk dönemi tamamlandı. Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve İŞKUR Şube Müdürü Sibel Zengin'in yanı sıra Bursa Eldiven Sanayi (BES) firması Genel Müdürü Ahmet Bulut katıldı.

Sertifika töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, pandemi sürecinin getirdiği sorunlara karşı halk eğitim merkezleri aracılığıyla kursların yüzde 50'ye yakınının istihdama yönelik planlandığını söyledi.

Bulut, "Gençlerimizi Bursa yerelinde ve Türkiye genelinde iş sahibi olabilecek şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Pandemiden sonra da Bursa'nın sanayileşmiş yapısına nitelikli eleman sağlamaya devam edeceğiz. Mesleki eğitimin ana karargahı halk eğitim merkezleridir. Bu anlamda istihdama yönelik çalışmalarıyla göz dolduran Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 2 buçuk ay süren deri eldiven dikim kursunu başarıyla tamamlayan 15 kursiyere "Düz Deri Dikiş Makine Elemanı Sertifikası" verildi.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, deri eldiven dikim kursunu tamamlayan 15 kursiyer içerisinden 6 kişinin şimdiden çeşitli firmalardan alınan teklifler ile istihdam edilmeye başladığını aktardı.

AA muhabirine konuşan Köse, "18 Ocak'ta başlattığımız, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların kullandığı deri eldiven dikim kursumuzu mart sonu itibariyle bitirdik. 15 kursiyer ile başladık ve kursiyerlerimizin tamamı başarılı bir şekilde kursumuzu tamamladı. Bizim amacımız, bir mesleği olmayan insanlarımızı meslek sahibi yapmak, onları kalifiye eleman olarak yetiştirmek ve işgücüne istihdamını sağlamaktı. Şu anda çeşitli firmalardan aldığımız teklifler neticesinde 15 kursiyerimizden 6'sı hemen işe yerleşmiş durumda. Bu açıdan Osmangazi Halk Eğitim Merkezi olarak huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

2021 yılı boyunca üçer aylık ve dört dönemlik deri eldiven dikim kurslarının ön kayıtlarının tamamen dolduğunu belirten Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse, istihdama yönelik benzer kursların da açılacağını ifade etti.

Deri eldiven dikim kursiyerlerinden Gözde Güner ise "Halk Eğitim Merkezi'nin karşısında oturuyorum, kursu muhtarımız sayesinde duydum. İşletme mezunuyum fakat dikiş alanında bir mesleğim olmasını istedim ve buraya geldim. Ortamımız çok güzel, bir şeyler öğreniyoruz ve bunu tamamlayabilirsek belge de alacağız. Bu alanda da birçok iş imkanına sahip olacağız." diye konuştu.