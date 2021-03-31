Bursa'da deri eldiven dikim kursunu tamamlayan kursiyerler istihdam edilmeye başladı - Son Dakika

Bursa'da deri eldiven dikim kursunu tamamlayan kursiyerler istihdam edilmeye başladı

31.03.2021 16:47
Bursa'da deri eldiven dikim kursunu tamamlayan kursiyerler istihdam edilmeye başladı, System.String[]

Bursa'da Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve İŞKUR desteğiyle istihdama yönelik yürütülen deri eldiven dikim kursunun ilk dönemi tamamlandı.

Bursa'da Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve İŞKUR desteğiyle istihdama yönelik yürütülen deri eldiven dikim kursunun ilk dönemi tamamlandı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler çeşitli firmalarda istihdam edilmeye başladı.

18 Ocak'ta açılan deri eldiven dikim kursunun ilk dönemi tamamlandı. Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve İŞKUR Şube Müdürü Sibel Zengin'in yanı sıra Bursa Eldiven Sanayi (BES) firması Genel Müdürü Ahmet Bulut katıldı.

Sertifika töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, pandemi sürecinin getirdiği sorunlara karşı halk eğitim merkezleri aracılığıyla kursların yüzde 50'ye yakınının istihdama yönelik planlandığını söyledi.

Bulut, "Gençlerimizi Bursa yerelinde ve Türkiye genelinde iş sahibi olabilecek şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Pandemiden sonra da Bursa'nın sanayileşmiş yapısına nitelikli eleman sağlamaya devam edeceğiz. Mesleki eğitimin ana karargahı halk eğitim merkezleridir. Bu anlamda istihdama yönelik çalışmalarıyla göz dolduran Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 2 buçuk ay süren deri eldiven dikim kursunu başarıyla tamamlayan 15 kursiyere "Düz Deri Dikiş Makine Elemanı Sertifikası" verildi.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, deri eldiven dikim kursunu tamamlayan 15 kursiyer içerisinden 6 kişinin şimdiden çeşitli firmalardan alınan teklifler ile istihdam edilmeye başladığını aktardı.

AA muhabirine konuşan Köse, "18 Ocak'ta başlattığımız, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların kullandığı deri eldiven dikim kursumuzu mart sonu itibariyle bitirdik. 15 kursiyer ile başladık ve kursiyerlerimizin tamamı başarılı bir şekilde kursumuzu tamamladı. Bizim amacımız, bir mesleği olmayan insanlarımızı meslek sahibi yapmak, onları kalifiye eleman olarak yetiştirmek ve işgücüne istihdamını sağlamaktı. Şu anda çeşitli firmalardan aldığımız teklifler neticesinde 15 kursiyerimizden 6'sı hemen işe yerleşmiş durumda. Bu açıdan Osmangazi Halk Eğitim Merkezi olarak huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

2021 yılı boyunca üçer aylık ve dört dönemlik deri eldiven dikim kurslarının ön kayıtlarının tamamen dolduğunu belirten Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse, istihdama yönelik benzer kursların da açılacağını ifade etti.

Deri eldiven dikim kursiyerlerinden Gözde Güner ise "Halk Eğitim Merkezi'nin karşısında oturuyorum, kursu muhtarımız sayesinde duydum. İşletme mezunuyum fakat dikiş alanında bir mesleğim olmasını istedim ve buraya geldim. Ortamımız çok güzel, bir şeyler öğreniyoruz ve bunu tamamlayabilirsek belge de alacağız. Bu alanda da birçok iş imkanına sahip olacağız." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi, İstihdam, İŞKUR, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da deri eldiven dikim kursunu tamamlayan kursiyerler istihdam edilmeye başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Bakan Varank'tan Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası         
16:33
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı         
16:14
Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu         
16:10
Şarkıcı Berna Tan, Aleyna Tilki'yi hedef alarak zehir zemberek sözler söyledi Şarkıcı Berna Tan, Aleyna Tilki'yi hedef alarak zehir zemberek sözler söyledi         
15:59
Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı         
15:30
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak         
12:04
PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu duyuruldu: Pavlov Shack PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu duyuruldu: Pavlov Shack         
11:55
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar         
11:23
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 17:00:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da deri eldiven dikim kursunu tamamlayan kursiyerler istihdam edilmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei