Bursa'da dev kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da dev kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, kaçak sigara imalathanesi basıldı, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Bursa'da dev kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, kaçak sigara imalathanesi basıldı, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler son altı ayda yaptığı diğer operasyonlar neticesinde binlerce kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirdi. Operasyon sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tespit edilen bir depoya baskın yapıldı. Baskın sonucu deponun sigara imalathanesi olarak kullanıldığı öğrenilirken, ekipler depoyu sigara imalathanesi olarak kullanan T.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Ekiplerin depoda yaptığı aramalarda 2 adet sigara imalatında kullanılan otomatik sigara sarma makinası, sigara makinasının çalışmasını sağlayan 1 adet kompresör, sigara doldurmada kullanılan 3 adet elektronik minyatür sigara sarım makinası, 26 adet gümrük kaçağı pipo tütünü, 300 paket içi doldurulmuş makaron, çok sayıda imal edilen sigaraların paketlenmesinde kullanılan boş sigara kutusu ve 55 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.


Ayrıca ekiplerin son altı ayda yaptığı operasyon ve çalışmalar neticesinde 38 olayda 51 şahsa adli işlem yapıldı, 153 bin 35 paket kaçak ilaç, 9 bin 925 paket kaçak sigara, 10 bin 864 litre kaçak akaryakıt, 1 bin 608 şişe sahte içki, 453 şişe kaçak içki, 600 kaçak puro, 152 adet kaçak cep telefonu ve 173 adet kaçak cep telefonunu aksesuarı, 112 adet elektronik sigara, 70 litre etil alkol, 590 adet sikke ve 54 adet tarihi eser ve çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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