Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu - Son Dakika
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Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu

03.03.2022 23:11

Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyurulduBURSA Bursa'da raylı sistemi, Bursaray Emek İstasyonu'ndan Şehir Hastanesi'ne kadar uzatacak olan proje kapsamında Mudanya yolu üzerindeki çalışmalara bugün başlandı.

Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu

BURSA Bursa'da raylı sistemi, Bursaray Emek İstasyonu'ndan Şehir Hastanesi'ne kadar uzatacak olan proje kapsamında Mudanya yolu üzerindeki çalışmalara bugün başlandı. Mudanya Yolu'nda trafik ana güzergahta kapatılırken, yan yollar kullanıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi Mudanya yolundaki trafiği büyük ölçüde etkileyecek inşaat çalışması için 600 bin kişiye bire bir ulaşarak bilgilendirme yaptı. O bilgilendirmenin de detayları ortaya çıktı.

Bursa-Mudanya karayolu Mudanya gidiş istikameti Emek İstasyonu yakınlarında trafiğe kapatılacak. Bugün başlayan çalışma kapsamında trafik akışı yan yola aktarılacak. Çalışmalar kapsamında trafik akışında oluşabilecek aksaklıkların en aza indirilebilmesi için sürücülerin, belirlenen servis yollarında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkün oldukça çalışma bölgesi dışında alternatif yolları tercih etmeleri büyük önem taşıyacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 600 bin kişiye yol durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde alternatif yol güzergahı üzerinde bulunan 9 muhtarlık ile görüşme yapılarak bilgi verildi. Nilüfer, Mudanya, Osmangazi, Yıldırım ilçelerine toplu SMS bilgilendirmesi yapıldı. Emek Şehir Hastanesi yol güzergahı üzerinde bulunan 47 adet site yöneticileriyle ayrıca iletişime geçilerek, mesaj gönderildi. Bin 250 taksi şoförü ve Şoförler Odasına bağlı yaklaşık 6 bin taksi şoförüne ayrıca SMS ile bilgilendirme yapıldı.

2 bin 750 servis şoförüne bilgi vermek üzere servis aracı işletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanlığı ile iletişime geçilerek, görsel tasarım ile metin gönderilerek bilgi verildi. Yol güzergahı üzerinde bulunan toplam 56 devlet ve özel okul olmak üzere 23 devlet okulu 33 özel okul sadece bölge de bulunan 9 adet mahallede bulunan okulların müdürlerine ve öğretmenlerine bilgi vermek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçildi ve okullara ulaşılmış ayrıca görsel tasarım ve SMS gönderildi.

İl Müftülüğü'ne bağlı 518 cami imamlarına gönderilmek üzere görsel tasarım ve SMS ile bilgilendirme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi web sitesi, kurumsal sosyal medya hesapları, yerel radyo kanalları ve yerel haber kanallarının ve sosyal medya hesaplarından duyuruları yapıldı. Hazırlanan görsel tasarımlar VMS'lerde yayınlandı. Yol güzergahında bulunan 8 adet ambiyatlara uygulamalar yapıldı. Merinos yaya üst geçidi ile geçit yol ayrımına kadar 9 adet 16 vinil afiş uygulaması yapıldı.

Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu
Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu
Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu

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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin'den tarihi dönüşüme övgü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin'den tarihi dönüşüme övgü Mudanya yolunda ray mesaisi başladı Mudanya yolunda ray mesaisi başladı

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Mudanya, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da devasa metro inşaatı 600 bin kişiye bire bir duyuruldu - Son Dakika
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