Devrilen mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra İnegöl Devlet Hastanesini kaldırıldı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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