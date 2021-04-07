Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet B. (18) idaresindeki 16 ALP 745 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi 9. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaklaşık 20 metre sürüklenerek yaralanan Ahmet B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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