Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenerek yaralanan Ahmet B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. (18) idaresindeki 16 ALP 745 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi 9. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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