Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

04.06.2022 04:48

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

İzmir Yolu Caddesi Orhaneli Kavşağı'na yakın noktada, S.A. yönetimindeki 16 R 6026 plakalı otomobil, metro duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü S.A, otomobilde sıkıştı.

Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı.

Yaralı S.A, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Orhaneli, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika

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