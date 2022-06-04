Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.
İzmir Yolu Caddesi Orhaneli Kavşağı'na yakın noktada, S.A. yönetimindeki 16 R 6026 plakalı otomobil, metro duvarına çarptıktan sonra devrildi.
Sürücü S.A, otomobilde sıkıştı.
Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı.
Yaralı S.A, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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