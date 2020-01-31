Bursa'da devrilen soba borusu gecekonduda yangına neden oldu - Son Dakika

Gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangında, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Alevlerin kısa sürede sardığı yangın sırasında gecekonduda bulunan mutfak tüplerinden biri de patladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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