Bursa'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Orhangazi- İznik kara yolunda seyreden Tamer Gülçay (26) idaresindeki 54 LJ 592 plakalı tanker, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda tek şeritten sağlanan ulaşım, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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