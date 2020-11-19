Bursa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yoldan çıkan traktördeki 3 kişi yaralandı.
Çivili Mahallesi'nde tarlasına gitmekte olan Ali Acar idaresindeki 10 VK 168 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Meydana gelen kazada, sürücüyle beraber traktörde bulunan 2 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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