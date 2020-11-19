Bursa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var

Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu