Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

09.09.2022 01:44
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Bursa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde engebeli arazideki tarladan evine dönen İsmail Kabak'ın kullandığı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 01:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement