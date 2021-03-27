Bursa'da dijital el öpme dönemi - Son Dakika

Bursa'da dijital el öpme dönemi

27.03.2021 11:19
Bursa'da dijital el öpme dönemi, System.String[]

Bursa'da bir okulun öğrencileri huzurevi sakinleri için dijital el öpme projesini hayata geçirdiler.

Bursa'da bir okulun öğrencileri huzurevi sakinleri için dijital el öpme projesini hayata geçirdiler. Kamera karşısında oldukça keyifli vakit geçirip sosyalleşme imkanı bulan huzurevi sakinlerinin ve öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kaplıkaya Huzurevi sakinleri Tayyare Kültür Merkezi'nde el işi sergisi açtı. Ancak yaşlılar korona virüs tedbirleri sebebiyle kendi sergilerini gezemediler. Onlar adına sergiyi Özel Ataevler Koleji öğrencileri gezdi. Bu ziyaretlerinin ardından da öğrenciler huzurevi sakinlerini dijital olarak ziyaret ettiler.

65 yaş üstü vatandaşlar sosyal yaşamdan kopma noktasına geldi. Özel Ataevler Koleji öğrencileri bu konuya çözüm bulmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaplıkaya Huzurevi'ni dijital olarak ziyaret ederek dijital el öpme projesini hayata geçirdiler. Kamera karşısında oldukça keyifli zaman geçirerek sosyalleşme imkanı bulan huzurevi sakinlerinin ve öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Pandemi kısıtlamalarının hayatlarında neleri değiştirdiğini ve yaptıkları sergi hakkında huzurevi sakinlerine sorular soran öğrenciler, projeyi devam ettirmek istediklerini ifade ettiler.

Etkinliğin Yaşlılara Saygı Haftası sebebiyle gerçekleştirildiği öğrenilirken, belediye yetkilileri de uzun süredir huzurevi sakinlerinin el işi sergisine hazırlandıklarını huzurevi sakinlerinin sosyal ilişki kurmalarının yolunu açtıkları için Özel Ataevler Koleji öğrencilerine teşekkür ettiler. - BURSA

Bursa'da dijital el öpme dönemi
Bursa'da dijital el öpme dönemi
Bursa'da dijital el öpme dönemi

İhlas Haber Ajansı, Huzurevi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da dijital el öpme dönemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL         
12:04
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular         
09:20
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 12:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da dijital el öpme dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei