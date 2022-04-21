Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası - Son Dakika
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Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası

21.04.2022 09:14
Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası

Bursa'da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci "bu bölge benim" diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular. Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. - BURSA

Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası
Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası
Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası
Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası

YORUMLAR
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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı 'bölge' kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası - Son Dakika
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