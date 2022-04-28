Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı - Son Dakika
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Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı

28.04.2022 10:14
Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan servet, Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla devlete kaldı.

Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi. Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Dilenen kadına idari para cezası kesilirken üzerinden çıkan 26 bin 300 lira çıkan paraya Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla el konuldu. - BURSA

Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı
Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı
Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı

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Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı - Son Dakika


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